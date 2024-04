Ori: “Salarissen van meer dan 1.000 spookambtenaren nu blokkeren”

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MINOWC), beschikt over een lijst van meer dan 1.000 spookambtenaren.

“De spookambtenaren zijn nu geïdentificeerd. We hebben een lang traject gehad dat begon met de mensen aanschrijven om zich aan te melden. Sommige mensen waren moeilijk te bereiken en we zijn nu op het punt gekomen op instructie van zeker het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat wij nu de discussie van communicatie gaan stopzetten en we gewoon de salarissen gaan blokkeren. We hebben nu een lijst van boven de duizend mensen die het gaan merken”, aldus Onderwijsminister Henry Ori donderdag op een persconferentie.

Volgens de Surinaamse bewindsman zijn er duidelijke instructies naar alle ministers over de overtolligheid van ambtenaren in het kader van de Public Sector Reform en is er tot nu toe voldoende geduld opgebracht.

Daarnaast komen er te veel mensen op de loonrol voor die geen enkele prestatie leveren. Hij beseft dat deze werkwijze niet prettig zal overkomen bij bepaalde mensen. Maar tegelijkertijd zal hiermee budget vrij worden gemaakt en ruimte worden gecreëerd voor een aantal nieuwe leerkrachten.

“We zien dat jaarlijks ontzettend veel geld aan salarissen gaat op dit ministerie. Het gaat om 2.1 miljard SRD en we hebben gezien dat we niet de prestaties daarvoor krijgen. Mijn ministerie gaat heel krachtig intern kijken wie de mensen zijn die in dienst zijn, werken en prestaties leveren. En degenen die door de jaren heen door het systeem glippen, gaan we bedanken”, aldus de minister.