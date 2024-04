EBS: Mogelijk stroomtekort door lage waterstand stuwmeer

De N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) doet een dringend beroep op de gemeenschap om zuinig om te gaan met stroom.

Vanwege de aanhoudende droogte in het achterland is het waterpeil in het Afobaka stuwmeer drastisch afgenomen, waardoor de energietoevoer dan ook verminderd is.

Volgens de EBS heeft dit tot gevolg dat er minder elektrisch vermogen beschikbaar is. Hierdoor kan er op bepaalde momenten onvoldoende energie zijn met alle gevolgen van dien.

De Surinaamse samenleving wordt verzocht om dagelijks tijdens de zogenaamde piekuren tussen 11.00-14.00 en 15.00-21:00 uur extra te bezuinigen op stroom. “Door samen te bezuinigen zorgen wij allen ervoor dat de gevolgen uitblijven”, aldus de EBS.