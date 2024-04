Zes rovers overvallen vrouw in slaap

Een 43-jarige vrouw kreeg in de nacht van zondag op maandag 15 april de schrik van haar leven, toen ze in haar slaap werd overvallen door een groep mannen. Dit gebeurde in een woning aan de Lenienweg in Suriname.

Volgens het slachtoffer waren in totaal zes criminelen haar huis binnengedrongen. Één van hen was gewapend met een mes.



De rovers hebben een keukenraam geforceerd en zich via het raam toegang tot de woning verschaft. Éénmaal binnen trapten ze de kamerdeur waar het slachtoffer lag te slapen open.

Twee overvielen haar meteen. Eén trapte haar in de rug. Vervolgens pakte hij haar vast terwijl de andere een keukenmes in zijn hand hield. Doordat het slachtoffer luidkeels begon te schreeuwen renden de verdachten uit de kamer.

De dapere vrouw ging achter de verdachten aan en zag nog vier verdachten in de woonkamer staan. Ook zij verlieten de plaats via de voordeur. Het is niet bekend welke richting de rovers zijn opgegaan.

De buit bedroeg 1.500 Surinaamse dollars en een smartwatch.

Het slachtoffer klaagde van pijn. Ze is met een geneeskundige verklaring verwezen naar de Spoedeisende Hulp. De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.