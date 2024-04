Bouva: “We leven in een land van wild wild west”

“Weet u in welk land we leven? Een land van wild wild west”, zei NDP-parlementariër Melvin Bouva in De Nationale Assemblee (DNA) naar aanleiding van veiligheidssituatie in Suriname.

Volgens de parlementariër zijn al tal van voorbeelden over hoe senioren burgers, mensen die slapen, cafés, nagelstylisten en andere ondernemers slachtoffer zijn geworden van diefstallen, brute roofovervallen en zelfs roofmoorden. En alhoewel de ministers Kenneth Amoksi en Krishna Mathoera aangekondigd hebben meer politie- en legermanschappen per direct in te zetten om de criminaliteit naar beheersbare proporties te brengen, mist Bouva nog altijd een goed veiligheidsplan, een integrale aanpak en de financiële middelen die nodig zijn om dit alles uit te voeren.

“Het is bedroevend dat er vanuit de regering een signaal komt, eerder door de president en nu door de waarnemend president, dat er geen gedegen, goed, transparant en duidelijk veiligheidsplan is. Dan fa yu wani los a criminaliteit op?

Vanuit een integrale aanpak en ook de financiele middelen om dit uit te voeren. Want minister van Juspol, u mag zo een mooi verhaal houden dat u dit en dat wilt en dat er een nieuwe korpsleiding is. Maar ook met een nieuw team gaat u niet een heleboel kunnen doen als u daar geen prioriteit tegenaan gooit en geld erin stopt”, aldus de NDP’er.

Bouva merkte op dat er onvoldoende wordt gesproken over de belangrijkste oorzaken van huidige criminaliteitsgolf. Hij vroeg daarom dringend aandacht voor het falend sociaal beleid, de begroting voor sport, cultuur, onderwijs en jeugdontwikkeling wanneer het gaat om preventie van criminaliteit. Ook voor de veiligheid in publieke ruimtes, waaronder de vele straten van Paramaribo die heel slecht verlicht zijn in de nachtelijke uren.

“Armoede die steeds meer om zich heen grijpt, de koopkracht die maar niet wordt versterkt, alleen maar met mooie verhalen over 1800 SRD en de koers is stabiel. Mooie verhalen dat we dit willen doen, we willen het IMF-programma uitvoeren. Straks hebben we weer een verhoging van de energietarieven. Weet u wel wat voor effect dat zal hebben?

Het onderwijs in het binnenland. Ik ben twee weken terug naar het binnenland gegaan met een delegatie van DNA. Hoe terneergeslagen zijn de leerkrachten daar dat ze niet behoorlijk hun werk kunnen doen. Hoe terneergeslagen niet zijn de ouders. Er wordt totaal niet geïnvesteerd. Maar tamara, te den weriweri boi disi go ini criminaliteit en kwa foto fu roof sma, dan willen we niet terugkijken wat de oorzaak is”, aldus Bouva.