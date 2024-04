Verdachte steekpartij na acht maanden aangehouden

De politie in Suriname heeft woensdag 10 april deze 21-jarige man aangehouden, die in de maand augustus van het vorig jaar betrokken was bij een steekpartij in het ressort van Jarikaba.

Hij zou een ander hebben neergestoken, waarna dit slachtoffer enkele dagen opgenomen moest worden in het ziekenhuis. De verdachte Neville W. sloeg op de vlucht en wist sindsdien uit handen van de Surinaamse politie te blijven.

Na verkregen en uitgewerkte informatie werd hij woensdag na circa acht maanden gelokaliseerd en opgespoord door de Unit Directeur Operatie KPS (DOKPS).

W. werd op basis daarvan aangehouden op een locatie te Hanaslust. De verdachte is daarna overgedragen aan de politie van Jarikaba.