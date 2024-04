Rusland vraagt vergiffenis aan gemeenschap Brokopondo

Tijdens de discussiekonmakandra van de Nationale Partij Suriname (NPS) in Brokopondo van vrijdag 5 april, heeft partijvoorzitter Gregory Rusland een belangrijke boodschap uitgesproken.

Rusland vertelde de volle gemeenschapszaal dat er constant negatieve informatie wordt verspreid over het tot stand komen van de Afobakka stuwdam. “In de politieke arena wordt telkens het beeld gecreëerd dat het door de NPS komt dat grote delen van het district onder water zijn gezet om de bouw van de stuwdam mogelijk te maken. Dat is een pertinente onwaarheid”, zegt de topman.

Voorzitter: “De Nationale Partij Suriname won de verkiezingen nadat de toenmalige vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden, gouverneur Johan Ferrier, zijn handtekening had gezet onder de overeenkomst. Dat gebeurde in 1957 van de vorige eeuw. De NPS was daarom als winnaar van de verkiezingen gehouden om de overeenkomst uit te voeren. Alle problemen, die toen zijn ontstaan, zijn door de NPS met kennis en kunde aangepakt en tot de dag van vandaag zet de politieke partij zich in voor het verbeteren van de leef omstandigheid van de inwoners van Brokopondo”, aldus Rusland.

Maar, zo vulde de voorzitter aan, “indien er desondanks fouten zijn gemaakt, dan vraag ik vandaag om vergiffenis aan het volk van Suriname in het bijzonder de gemeenschap van het district Brokopondo”.

Met de verkiezingen over ruim een jaar zal er gekozen moeten worden voor de NPS, een politieke partij die de garantie kan afgeven voor een stabiele en ontwikkelingsgerichte politiekvoering. Gezamenlijk optrekken met iedere inwoner van Suriname zorgt voor ontwikkeling en welvaart, en niet wat wij de afgelopen jaren hebben moeten ervaren. Voor iedere Surinamer is er werk en de NPS staat garant voor eerlijke verdeling, meldt de groene partij.

De NPS discussiekonmakandra in Brokopondo had als onderwerp: de ontwikkeling van Brokopondo….hoe verder. Sprekers waren Sergio Akiemboto als inleider, Jerry Moima Finisie en Bisai Alida als panelleden. Volgens de partij is het van eminent belang dat met de ontwikkeling van het district Brokopondo meteen moet worden gestart na de verkiezing van 25 mei volgend jaar.

Akiemboto pleitte dat het onderwijs de belangrijkste pijler zal moeten worden om vooruitgang tot stand te brengen. Panellid Finisie sloot zich daarbij aan in zijn uitgebreide visie over de ontwikkeling van Brokopondo en hoe verder.

Bisai pleitte in zijn spreek beurt om bijzondere aandacht te geven aan het herstellen van normen en waarden zodat de jeugd een houvast heeft om te kunnen participeren. Hij typeerde dit aspect als zeer essentieel en dat het zal moeten worden opge nomen in een regeerakkoord.