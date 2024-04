‘Onderzoek brengt geen afwijkingen aan het licht in zaak overleden baby na inenting’

De autoriteiten in Suriname hebben gehoor gegeven aan de oproep van en een jonge moeder die vroeg om een grondig onderzoek vanwege het plotselinge overlijden van haar baby van drie maanden, kort nadat het kind een eerste inenting bij de RGD had gekregen.

De aantijging, al dan niet direct naar de RGD toe, dat het overlijden mogelijk in verband gebracht kan worden met het toegediende vaccin op dinsdag 26 maart, is heel serieus genomen. De moeder van het kind is gehoord en is er vanuit de organisatie nagegaan of het een en ander geleid zou kunnen hebben tot het verlies van de kleine burger.

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) dat via het ministerie van Volgezondheid belast met het importeren en verstrekken van vaccin aan relevante instanties in Suriname heeft samen met de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen (IVV), als verantwoordelijke instituten, ook een inspectie gedaan op de RGD-faciliteit te Latour.

Uit de inspectie is onder andere gebleken dat het vaccin veilig en verantwoord opgeslagen wordt. Elke polikliniek van de RGD beschikt over een koelkast dat uitsluitend gebruikt wordt voor het opslaan van vaccin op een vastgestelde temperatuur.

Ook is naar voren gekomen dat de voorradige partij vaccin niet vervallen is en het vaccin verantwoord opgeslagen wordt. De geldende procedures bij het vaccineren zijn ook besproken.

Volgens protocol dient elk kind na gevaccineerd te zijn nog enige tijd te blijven op de poli voor observatie. Dat om na te gaan of er een allergische reactie optreedt en terstond interventie gepleegd kan worden. Bij het bewust kindje was er geen sprake van een allergische reactie en mocht het naar huis.

Honderden kinderen worden jaarlijks door verpleegkundigen gevaccineerd. Het vaccineren geschiedt volgens geldende procedures en standaardprotocollen, die zijn vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid. Ondanks dit alles is de desbetreffende baby toch overleden.

De directie van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) betreurt het heengaan van het kindje en heeft haar welgemeende condoleances en medeleven uitgebracht aan de ouders en de andere nabestaanden.

Het belang van vaccinatie

De RGD doet het dringend beroep op ouders om geen gehoor te geven aan negatief nieuws met betrekking tot vaccinatie. Van overheidswege is het trouwens verplicht om uw kind te laten vaccineren. Het is daarom een vereiste dat elk kind bij inschrijving op school volledig gevaccineerd dient te zijn. De RGD roept op: bescherm uw kind tegen de verschillende gevaarlijke kinderziekten, laat het vaccineren! Zij rekenen op u. Tenslotte wordt op alle ouders/verzorgers het dringend beroep gedaan, om de adviezen die gegeven worden na vaccinatie van uw kind stipt op te volgen.