Roué Verveer ontvangt Platina Ticket Award voor ‘Gewoon Roué’

Comedian Roué Verveer heeft donderdagavond in het Oude Luxor Theater te Rotterdam de VVTP Platina Ticket Award ontvangen voor zijn voorstelling ‘Gewoon Roué’.

Hij kreeg de prijs, die wordt uitgereikt door de Vereniging voor Vrije Theater Producenten (VVTP), omdat er meer dan 50.000 kaarten zijn verkocht voor deze voorstelling.

De voorstelling ‘Gewoon Verveer‘ is alweer de 10e cabaretvoorstelling van de in Suriname geboren comedian. Met zijn charme verovert hij inmiddels al meer dan 20 jaar de harten van het Nederlands publiek.

In een reactie geeft hij aan verheugd te zijn met de prijs en dat hij nu al ver boven de 50.000 verkochte kaarten zit. Volgens zijn management zijn voor deze voorstelling namelijk al 70.000 kaarten verkocht.

De voorstelling van donderdag 4 april 2024 is ook een speciale geweest, omdat de hele show is opgenomen. De kans is dus groot dat we Roué snel terug zien op TV!

Vorig jaar ontving Roué ook al een Platina Ticket Award, aan het eind van zijn optreden in een uitverkocht Zaantheater.