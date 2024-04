Aan de Rodastraat in Suriname is een woning donderdagavond iets voor 20.00u in brand gevlogen. Het gaat om een behoorlijke vlammenzee zoals in onderstaande video op TikTok te zien is.

De Surinaamse brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse en is op het moment van schrijven met man en macht bezig het vuur te bestrijden.

Bekijk een video van deze woningbrand te Zorg en Hoop: