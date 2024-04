Lichaam van in rivier gevallen visser geborgen

Hedenmorgen is te Kalebaskreek het lichaam gelokaliseerd van een 48-jarige visser, die afgelopen maandag tijdens het vissen op de Coppenamerivier in het water was gevallen.

Het gaat om het lichaam van Clifton Dors, die op die bewuste dag nabij het dorp Loksi Bong in de rivier was gevallen en in de diepte was verdwenen meldt het Korps Politie Suriname.

In de afgelopen dagen werden tijdens zoekacties diverse pogingen ondernomen door een team bestaande uit de politie van Saramacca en medewerkers van het commissariaat van Saramacca, echter zonder resultaat.

in de morgen van donderdag 4 april ontvang de Surinaamse politie bericht vanuit Kalebaskreek dat het lijk was aangetroffen door enkele vissers.

Een team vanuit het commissariaat ging samen met politie van het bureau Calcutta ter plaatse voor de verdere formaliteiten welke aan te pas komen.

De politie van voormeld politiebureau is belast met de verdere afhandeling in deze zaak.