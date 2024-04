Ondernemer komt thuis en ziet dat er ingebroken is

Een 39-jarige ondernemer in Suriname kwam woensdagmiddag tot de ontdekking dat er in zijn woning aan de De Boerbuitenweg in het politie ressort Munder was ingebroken. Ten tijde van de inbraak was niemand in het huis.

Volgens de aangever moet de inbraak ergens tussen dinsdagmiddag en woensdagmiddag hebben plaatsgevonden. De dader of daders hebben een deur van de woning geforceerd om zich toegang tot de ruimtes te verschaffen.

Er zijn twee televisietoestellen en een kluis inhoudend een groot geldbedrag meegenomen. De politie van Munder kreeg woensdag rond 15.45u de melding binnen en ging op het adres voor onderzoek.

Er is nog niemand aangehouden in de zaak. De politie van Munder heeft de inbraak in verder onderzoek.