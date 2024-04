Boldewijn: “President degradeert zijn positie tot een straatfiguur die overal kan rondlopen om dingen te zeggen”

Bestuurskundige August Boldewijn stelt in de kwestie van Stalweide, waarbij het terrein van 200 ha waar koeien grazen is weggegeven aan Radji Rijst Industrie, dat president Chan Santokhi zijn eigen positie degradeert door parlementariërs uit Nickerie op te roepen om een motie voor te bereiden in deze kwestie.

“Dat is iets dat niet kan en het mag ook niet. Jij degradeert jouw positie ook tot een straatfiguur die overal kan rondlopen om dingen te zeggen. Dit is beneden alle niveau. Het is het degraderen van de positie en verantwoordelijkheid van een president”, zei Boldewijn in een radio-interview op LIMFM.

Een motie voorbereiden en indienen kan wel, maar deze zou volgens de bestuurskundige op eigen initiatief zelf moeten worden voorbereid door de parlementariërs, aangezien zij geen deel uitmaken van de uitvoerende macht maar de wetgevende macht.

Het staatshoofd kan op basis van zijn bevoegdheden gewoon ontslag geven aan minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer.

De Staat heeft een kort geding over intrekking van het terrein, verloren. Deze kwestie is verwezen naar de civiele rechter. Er is hoger beroep aangetekend. De bestuurskundige stelt dat op basis van de uitspraken van de president het erop lijkt alsof minister Vorswijk geknoeid heeft met deze zaak. Echter, op basis van de ervaring in eerdere zaken waarin deze minister betrokken was, verwacht hij niet dat haar baas, vicepresident Ronnie Brunswijk, zal meewerken aan zo een motie of ontslag.

“Hij gaat ervan uit dat de minister moest weten dat de Stalweide behoorde tot het domein van het ministerie van LVV. Maar de minister kan uitgaan van de informatie die zij krijgt uit een onderzoek door haar ambtenaren. En op basis daarvan neemt ze een beslissing om die zaak toe te wijzen aan een andere.

Dat zijn dus allemaal zaken die onderzocht moeten worden voordat je tot een dergelijk voorstel komt om een motie van wantrouwen tegen die vrouw in te dienen. Het is beneden alle niveau”, aldus Boldewijn.