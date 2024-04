Echtpaar Tjin-A-Lim-Jardim gehuldigd voor 60-jarig huwelijk

Het echtpaar Tjin-A-Lim-Jardim is deze week in Paramaribo gehuldigd in verband met hun diamanten huwelijk in Suriname. Het heugelijk feit werd in alle stilte herdacht.

Districtssecretaris Watson-Panka van het commissariaat Paramaribo-Noordoost heeft de felicitaties namens de Surinaamse president en first lady overgebracht.

De regeringsvertegenwoordiger overhandigde een huwelijkscertificaat en de gebruikelijke enveloppe.

Het echtpaar geeft aan dat door onder andere geduld, verdraagzaamheid, liefde voor elkaar en goede communicatie het huwelijk 60 jaar in stand is gebleven.