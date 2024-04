Man aangehouden die spijkers voor vrachtwagens en RBT-voertuig op straat zet

De politie van het bureau Corantijn heeft op dinsdag 2 april de verdachte P.N. alias ‘Teno’ aangehouden ter zake vernieling van autobanden in Nickerie.

Twee verschillende personen hebben op vrijdag 22 en maandag 25 maart aangifte tegen P.N. gedaan voor het aangegeven strafbaar feit, meldt de politie van Regio West Suriname.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de verdachte die werkzaam is op backtrack opzettelijk een stuk betonplex met spijkers op de Parasaram Soekhoeweg had geplaatst. Dit om de banden van grind vervoerende vrachtwagens en het dienstvoertuig van RBT-West te vernielen.

Het stuk betonplex met de spijkers is hangende het onderzoek door de politie in beslag genomen. De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.