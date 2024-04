Van Dijk-Silos: “Een keer gaat een Christen gek worden en Santokhi twee wangklappen geven”

Jurist en oud-Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos heeft zich enorm gestoord aan de manier waarop president Chan Santokhi in zijn recente Paasboodschap de dood van Jezus Christus gekoppeld heeft aan misinformatie en fake nieuws op social media.

Volgens de trekker van de groep ‘Passie voor Suriname’ moet het staatshoofd ophouden hiermee, want alhoewel Christenen opgevoed zijn om tolerant te zijn zal een keer een Christen gek worden en hem twee wangklappen geven.

“Laat hij zijn mond houden en niets zeggen over die bijbel van ons. En zeker niet voor zoiets heiligs als doodgaan aan het kruis en zijn bloed opofferen voor de mensheid. Hij komt aan de fundamenten van het christelijk geloof. Wat weet hij over de bijbel? Hij moet ermee ophouden, want een keer gaat een Christen gek worden en hem twee wangklappen geven”, zei Van Dijk-Silos in het programma Bakana Tori.

In zijn Paasboodschap zei het staatshoofd onder andere: “Vrijdag gedenken we ook dat Christus onschuldig werd gekruisigd. Kwaadwilligen hebben misinformatie en fake nieuws verspreid over Christus en hem onschuldig laten sterven”.

Verder zei hij: “Er is veel misinformatie en fake nieuws op social media, om onrust te stichten en de goede voornemens te doen mislukken. Maar wij zetten het goede werk voort, en ondanks dat wij zeer moeilijke maatregelen hebben moeten treffen om de economie weer gezond te maken, is het resultaat langzaam merkbaar”.

Van Dijk-Silos merkte op dat Santokhi niets moet zeggen als hij niets weet over het Christelijk geloof. Precies zo zou zij ook niets zeggen over het Hindoeïsme of Islam, omdat zij te veel respect heeft voor religiën.

“Niet-Christenen, als ze Goede Vrijdag niet begrijpen en als ze denken dat die man zomaar aan het kruis is gestorven, dan beledigen ze de Christenen. Ze weten niet eens waarom Goede Vrijdag is gekomen. Is een offer dat God heeft gedaan voor de mensheid. Om de mensen te verlossen van de zonde met het bloed van zijn zoon. En daarom heeft hij hem ook weer drie dagen later uit de dood herrezen. En 40 dagen daarna is hij naar de hemel vertrokken, dan heb je Hemelvaartsdag.

Dit zijn de meest heilige dagen van Christenen. Dit is het fundament van het Christendom. En iedere leider in dit land, welke leider dan ook, die niets weet van het Christendom en nonsens komt vergelijken…met fake nieuws en ons een belediging geven…dat moeten we niet accepteren”, aldus de oud-minister.