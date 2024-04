Politiemannen aangehouden in zaak mishandeling Ghaliet M.

De politie in Suriname heeft vandaag zeven politiemannen aangehouden in verband met de zaak, waarbij Ghaliet M. in augustus vorig jaar was aangehouden. Bij de aanhouding van M. zou hij zijn mishandeld waarna hij en z’n vader aangifte deden.

Op 18 augustus vorig jaar mishandelde Ghaliet een leverancier zonder aanleiding. Nadat de beelden viraal gingen op social media en er aangifte tegen de agressieveling werd gedaan werd hij opgespoord.

De verdachte die volgens de politie een gevechtssporter is en aan krachttraining doet, werd in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 augustus 2023 door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) in een appartement complex in het ressort Noord aangehouden.

Kort daarna verscheen er foto’s van hem online, waarop te zien was dat hij zelf ook toegetakeld zou zijn (foto). De Surinaamse politie liet kort daarna weten dat Ghaliet zich hevig zou hebben verzet bij zijn aanhouding. De politie zou daarom ‘genoodzaakt zijn het verzet met verenigde krachten te breken’, meldde de Surinaamse politie toen.

Vader en zoon M. stapten vorig jaar naar de politie. Nadat er aangifte tegen de politiemannen werd gedaan, werd de zaak voor verder onderzoek overgedragen aan de de afdeling Onderzoek Politie Zaken (OPZ).

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de politiemannen die betrokken waren bij de mishandeling, na bijna negen maanden in belang van het onderzoek zijn aangehouden en in verzekering zijn gesteld.

Het gaat om L.S., D.J., V.D., S.G., S.J., K.J. en L.S. Onder de aangehouden politiemannen zijn vijf leden van RBT en twee van politie Geyersvlijt. De afdeling OPZ heeft de zaak in verder onderzoek.