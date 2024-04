Groep militairen aangehouden na overval op Chinese winkel

In de zaak waarbij een Chinese ondernemer in het district Sipaliwini op 25 maart werd overvallen in zijn winkel, zijn negen verdachten aangehouden en in verzekering gesteld. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het om een groep militairen gaat.

Onder de aangehouden verdachten zijn ook twee militairen (foto), die security werkzaamheden voor de ondernemer verrichtten tijden hun detachering te Stoelmanseiland.

De ondernemer werd ervan beschuldigd meer af te weten van een schoudergeweer van één van de militairen. Het geweer zou een dag eerder bij de winkel zijn achtergelaten.

Nadat de ondernemer ontkende iets van de zaak te weten, verlieten de twee militairen de plaats en kwamen terug met een groep militairen. De winkel werd door hen bestormd en de klanten inclusief de ondernemer werden onder schot gehouden.

De winkel en de woonruimte werden overhoop gehaald waarbij een geldbedrag, DVR box, drank en waardevolle spullen werden meegenomen. Tijdens de beroving werden intimidatie schoten gelost.

Er werd aangifte gedaan bij de Surinaamse politie waarna een onderzoek door de recherche van Kapitale delicten en de Militaire Politie (MP) werd gestart. In belang van het onderzoek zijn de negen mannen aangehouden en in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak in deze zaak duurt voort.