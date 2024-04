PASSION UrbanKawina concert zondag 30 juni in De Melkweg Amsterdam

Al bijna een decennium lang is Passion actief in de wereld van kawina. Met haar vernieuwende benadering ‘Urban Kawina’ heeft de muziekformatie de traditionele muziekstijl weten te verrijken, door deze steeds weer te combineren met diverse andere stromingen. Dit levert iedere keer weer een verrassend resultaat op wat de band al jaren een unieke positie heeft bezorgd binnen het muzieklandschap.

Passion bestaat uit een ensemble van vijftien getalenteerde individuen, elk met hun eigen unieke bijdrage aan het geheel. Voor hen betekent Passion meer dan alleen muziek maken; het staat voor het creëren van kawina met een ongekende passie en toewijding.

Met elke noot die ze spelen, weten ze het publiek te betoveren en mee te slepen in een onvergetelijke muzikale reis. Daarbij komt alles aan bod: urban nummers, merengue, zouk, kaseko, socca, chutney en Nederlandstalig, maar dan op basis van Surinaamse kawina. Het is daarom simpelweg onmogelijk om stil te blijven staan wanneer je de opzwepende muziek van Passion hoort!

In de afgelopen jaren heeft de band een blijvende indruk achtergelaten in de wereld van kawina en blijft zij keer op keer bewijzen waarom ze tot de absolute top behoort. Dit heeft geleid tot diverse samenwerkingen met urban artiesten van formaat, met als resultaat diverse populaire eigen nummers.

De optredens van Passion zijn niet te missen en de formatie heeft inmiddels al vele grootschalige shows en andere optredens achter de rug.

Op zondag 30 juni 2024 geeft Passion haar allereerste concert in de legendarische Melkweg in Amsterdam. Het belooft een historische avond te worden, waarbij de band de hele avond haar muziek live ten gehore zal brengen, uiteraard doordrenkt met ongekende passie en energie.

Maar er is meer, want die avond is er ook een speciaal voorprogramma en zijn er in de live show diverse grote entertainers uit de urban scene te gast, die je zeker niet mag missen!