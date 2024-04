Sergio Gentle: “Wat ik wel weet is dat Chan Santokhi nooit meer terugkomt”

Dat Desi Bouterse met zijn veroordeling en onderduiking nu geen politieke tegenstander meer is voor Chan Santokhi, hoeft volgens oud-politiebondtopper en activist Sergio Gentle niet automatisch te betekenen dat Santokhi automatisch weer voor een tweede termijn zal worden gekozen.

“Dat er mensen zijn die geloven dat Bouterse de enige serieuze tegenstander van sheriff Chan Santokhi is, dan hebben ze geen idee waarover het gaat. Wat ik wel weet is dat Chan Santokhi nooit meer terugkomt”, zei Gentle, die ook één van de trekkers was bij de straatacties van de Organic Movement in 2022, in het programma Bakana Tori.

Volgens de oud-politieofficier bestaan er een aantal politieke partijen in Suriname die enige weerstand kunnen bieden aan de ambitie van het huidig staatshoofd om terug te komen.

In ieder geval weet hij wel dat de VHP niet meer terugkomt met een sterkte van 20 zetels. “En dat ze sowieso in elk geval in de oppositiebanken zullen belanden. Dat is wat ik weet en kan inschatten op basis van wat er gebeurd is in de afgelopen tijd, waaronder de beloftes, voor-de-gek-houderij en een heleboel maatregelen. Er was ons beloofd dat we de tering naar de nering zouden leggen, dit doen en nepotisme. Maar al aan het prille begin maakte de president zich schuldig aan het faciliteren van friends and family”, aldus Gentle.

Hij vindt dat het land heel amateuristisch wordt gedraaid en dat Santokhi eerder over het paard is getild en versneld carrière heeft gemaakt als politietopper. Hierdoor zou Santokhi zich hebben overschat door te gaan voor de functie van president.

Gentle gelooft er niet in dat de vele zaken die misgaan in de regering alleen de schuld is van coalitiepartner ABOP/PL.

“Ik denk dat de president voor zichzelf een sta-in-de-weg is. Je zou niet kunnen zeggen dat de ABOP een sta-in-de-weg is, want het is de president die het beleid uitzet. Als coalitiepartner natuurlijk ook, maar de president heeft een dikke vinger in de pap. Mensen hadden een hoge verwachting van de man. De dingen die hij ons toen heeft voorgehouden waren gewoon een worst. Een worst die in principe niet bestond. Hij had een batterij aan deskundigen, maar nu merk je dat die hele batterij aan deskundigen toch niks doet. Dan had hij liever niets gezegd en hadden we ook niets verwacht”, aldus Gentle.