Automobilist verliest controle en duikt in Tout Lui Fautkanaal

Deze personenauto is vanmiddag nabij de Vredenburgweg in het Tout Lui Fautkanaal beland.

De bestuurder verklaarde dat hij plotseling de controle over het stuur verloor en daardoor met de wagen in het kanaal terechtkwam.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De Surinaamse politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig te bergen en af te voeren.

In de ochtend was het ook al raak in Wanica. Toen kwam een personenauto in de trens langs de Indira Gandhiweg terecht.