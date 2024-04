Gregory Rusland: “Ik ben niet gewoon op een blauwe maandag voorzitter geworden”

Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), beseft dat er mensen zijn die absoluut niet van hem houden en er daarom alles aan doen om hem te beschadigen. De politicus ligt echter niet wakker van deze aanvallen en wijst een ieder daarom erop dat hij niet op een blauwe maandag als voorzitter is aangesteld, maar door de partij zelf middels verkiezingen is gekozen.

“Laat me duidelijk stellen: vanaf ik er ben in de NPS hebben we drie verkiezingen gehad. Ik ben voorzitter geworden door een echte verkiezing, waarbij er meerdere kandidaten waren. En ik ben gekozen met grote meerderheid. Daarna hebben we verkiezingen gehouden waarbij iedereen die vindt dat zij belangstelling hebben en graag de leiding zouden willen hebben van de partij, in de gelegenheid is gesteld om mee te doen. Ik ben niet gewoon op een blauwe dag voorzitter geworden. En wanneer de silent majority zegt dat jij de leiding moet hebben, dan is dat het”, zei de NPS-leider op D-TV.

Rusland stelt dat de kritiek via de media of sociale media op hem vaak komt van de enkelingen die het niet eens zijn omdat ze iets niet hebben gehad of omdat ze niet tevreden zijn over de richting die de groene partij opgaat.

“En als die enkelingen naar de media rennen, dan denkt men dat er djugudjugu in de partij is. Ik kan u zeggen dat de NPS wat dat betreft nu in rust is en dat we eensgezind enthousiast kijken naar de verkiezingen die op ons afkomen. En wij zullen ervoor zorgen dat wij in ieder geval intern de zaken op rij hebben, zodat wij straks een heel goed resultaat zullen hebben bij de verkiezingen die aankomen”, aldus Rusland.

De NPS-topman bevestigde ook de recente toetreding van de voorzitter (Poetini Atompai) en de ex-voorzitter van de Surinaamse politiebond (SPB) (Raoul Hellings) tot de NPS.

Volgens Rusland was hij al twee jaren bezig met Atompai waarbij er vele open gesprekken met hem zijn gevoerd. Daarbij is er aan Atompai aangegeven dat de partij niet staat achter bepaalde zaken en gedragingen die vanuit de media en sociale media zijn waargenomen. Atompai heeft daarbij aangegeven dat hij jong is en fouten heeft gemaakt. Maar ook zijn fouten gaat hij herstellen en ervoor zorgen dat hij die fouten niet meer maakt.

“En dat is voor ons voldoende. Iedereen maakt fouten, maar we moeten erover praten”, merkte de NPS-voorzitter op.