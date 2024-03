Het echtpaar Bhaggoe-Gowrie is vandaag gehuldigd in verband met hun gouden huwelijk in Suriname.

Bestuursambtenaren R.Harlal en X.Gemin van Wanica-Zuidoost hebben de felicitaties namens de Surinaamse president en first lady overgebracht.

De regeringsvertegenwoordigers overhandigden een ingelijste foto en de gebruikelijke enveloppe.

