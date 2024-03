Succesvolle deelname U14 voetbalteam uit Suriname aan Real Madrid World Challenge 2024

Van maandag 25 tot en met donderdag 28 maart heeft een Team van U14 spelers afkomstig uit Suriname, deelgenomen aan de Real Madrid World Challenge 2024 in de leeftijdscategorie U14. Het toernooi georganiseerd door Kaptiva in samenwerking met de Real Madrid Foundation werd dit jaar voor de derde keer gehouden te Madrid in Spanje.

Het team afkomstig uit Suriname bestond uit voetballers die allen vorig jaar tijdens de Real Madrid Foundation Classics in Paramaribo geselecteerd zijn geworden voor deelname aan deze World Challenge. De reiskosten en de kosten voor deelname aan dit evenement zijn volledig gedragen door de ouders en familieleden van de deelnemers. Vermeldenswaard is dat 2 spelers vanuit het bedrijfsleven een bijdrage hebben mogen ontvangen.

Het is de eerste keer dat Suriname heeft deelgenomen aan dit groot evenement dat gehouden werd op het trainingscomplex van de bekende voetbal club Real Madrid. Het Surinaams team bestond uit 13 deelnemers waaronder 11 jongens en 2 meisjes, die allen uitkomen in de SVB jeugdcompetitie in de categorieën U10, U12 en U14.

Aan het toernooi deden in totaal 62 teams mee, afkomstig uit alle delen van de wereld, waaronder ook teams uit grote voetbal landen als Duitsland, Brazilië, Spanje, Uruguay, USA en Canada.

Suriname is erg sterk voor de dag gekomen en wist in totaal 3 partijen te winnen van respectievelijk Duitsland, Uruguay en Brazilië. Er werd gelijk gespeeld tegen 2 teams van USA. Helaas verloor Suriname 2 partijen waaronder de finale wedstrijd tegen Spanje en de openingswedstrijd tegen Canada. Tijdens de finale wedstrijd vielen helaas 2 van Surinames beste spelers uit vanwege opgelopen blessures. Dit bleek een grote aderlating te zijn voor het team dat uitkwam tegen een sterk spelend gastland Spanje. Suriname bereikte hiermee de 2e plek in de Silver Cup categorie.

Verschillende deelnemers aan dit toernooi gaven aan erg onder de indruk te zijn van de performance van het Surinaams voetbalteam. De geleverde prestaties bewijzen wederom dat Suriname boordevol voetbaltalent zit en dat onze jeugdvoetballers absoluut niet onder doen voor spelers uit grote voetballanden.

Naast deelname aan de wedstrijden hebben onze voetballers ook de gelegenheid gehad een bezoek te brengen aan 2 prachtige voetbal wedstrijden in het beroemde Bernabeu stadion, waaronder de interland tussen Spanje en Brazilië. Ook maakten ze een City tour door de stad Madrid en waren ze getuige van de vele bezienswaardigheden die deze stad rijk is. Op de laatste dag maakte de groep een tour door het beroemde Bernabeu stadion, de thuisbasis van de club Real Madrid, dat onlangs compleet gerenoveerd is geworden. Tijdens de doorreis in Nederland is het team ook in de gelegenheid gesteld een dag mee te trainen bij Roda ’23 uit Amstelveen. Ook zullen ze een wedstrijd spelen tegen een U14 selectie van Zeeburgia uit Amsterdam.

Het ligt in de bedoeling volgend jaar wederom deel te nemen aan deze zeer nuttige en leerrijke voetbal Challenge die gezien kan worden als een goed ijkpunt waar wij ons als land bevinden als het op jeugdvoetbal aankomt. Uiteraard hopen wij dat het bedrijfsleven, na de geweldige resultaten behaald door het team van Suriname, bereid zal zijn de voetballers volgend jaar te ondersteunen middels sponsoring, zodat het mogelijk wordt met een grotere delegatie en wellicht ook met deelnemers uit andere leeftijdscategorieën, te participeren.

Al met al mogen de spelers, de trainers die speciaal voor dit evenement meegereisd zijn en de ouders en begeleiders, terugblikken op een zeer geslaagd evenement, dat voor het Surinaams team vele hoogtepunten opgeleverd heeft.

Sandro Alberga | Ouder van een van de deelnemers