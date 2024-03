Vertraagde SLM-vlucht naar Nederland niet doorgegaan

De vlucht van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij Surinam Airways, die zaterdag 23 maart 2024 vertraagd zou worden uitgevoerd naar Amsterdam, is afgelopen nacht niet doorgegaan.

Het bedrijf liet eerder weten dat de SLM-vlucht PY993, wegens technische omstandigheden, zaterdag wat later zou aankomen in Suriname en de PY994 hierdoor later zou vertrekken richting Nederland.

Als gevolg van de technische omstandigheden zou de vlucht zonder ruimbagage worden uitgevoerd. De bagage kon wel ingecheckt worden en zou vervolgens zondag door de SLM en maandag door de KLM worden vervoerd naar Nederland.

Afgelopen nacht was er nog steeds sprake van technische omstandigheden waardoor besloten werd de kist aan de grond te houden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er een issue zou zijn met een systeem in het ruim en dat er daarom geen ruimbagage mee kon.

Het euvel komt net voor het moment dat de A340-300 Pride of Suriname, na 24 maart teruggaat naar de eigenaar.