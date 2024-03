Natio Suriname speelt gelijk tegen Martinique

In het stadion van de Almeerse club Almere City vond zondagavond 24 maart een oefenwedstrijd plaats tussen de nationale selecties van Suriname en Martinique.

De aftrap was om 19.00u in een uitverkocht Yanmar Stadion. NATIO kwam al vroeg in de wedstrijd op een achterstand; in de 12e minuut scoorde Brighton Labeau het eerste doelpunt voor Martinique.

Natio kreeg later in de wedstrijd een enorme kans op de gelijkmaker maar de bal raakte de lat. Uiteindelijk scoorde Justin Lonwijk in de 36ste minuut de gelijkmaker voor de Surinaamse selectie. De twee teams gingen bij een stand van 1-1 de rust in.

Na de rust waren er over en weer kansen maar deze werden niet benut. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel 1-1.