Politie onderzoekt relatie docent met minderjarige studente

De politie heeft momenteel een zaak in onderzoek, waarbij aangifte is gedaan tegen een parttime docent van een middelbare school, die een relatie zou hebben een minderjarige studente. De Surinaamse krant Times of Suriname meldt dat vandaag op de voorpagina.

Volgens de krant kreeg de schoolleiding informatie van directieleden en studenten, dat de docent in kwestie en het meisje een liefdesrelatie hadden. Er werd toen geen maatregelen tegen de man getroffen, omdat hij daarvoor de schoolleiding zelf in kennis had gesteld dat hij het meisje begeleidde. Volgens de docent had de studente problemen.

Klachten van de directieleden over hun vermoeden bleven aanhouden en medestudenten klaagden dat de docent het meisje voortrok en zelf thuis bracht. De schoolleiding startte een onderzoek en toen kwamen zaken aan het licht.

Zo is onder andere gebleken dat de docent zelf thuis bij de studente ging om te flirten. Hij werd hiermee geconfronteerd en gaf uiteindelijk toe een liefdesrelatie met het meisje te hebben. De studente bevestigde dat ook.

Volgens de krant zou de docent naderhand hebben aangegeven de relatie met het meisje te hebben beƫindigd. Er is aangifte tegen de man gedaan ter zake gemeenschap met jeugdige en misbruik van gezag.

Het onderzoek van de politie duurt voort.