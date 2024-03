Man van achteren in benen geschoten tijdens jagen

De politie in Suriname heeft afgelopen vrijdag een 63-jarige man aangehouden, die een 52-jarige man met een jachtgeweer in zijn benen zou hebben geschoten.

De twee zouden samen zijn gaan jagen langs de weg naar Atjoni. De 52-jarige Kenneth liep voor en de 63-jarige Humphrey achter, daar hij bekend is met het gebied. Humphrey was gewapend met een jachtgeweer.

Terwijl zij het bos in liepen, voelde Kenneth op een gegeven moment dat hij van achteren in zijn benen was beschoten.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp voor verdere medische behandeling en Humphrey werd naar het politiebureau overgebracht voor verdere afdoening.

Hij verklaarde dat het jachtgeweer dat hij bij zich had geladen en gespannen was toen hij achter het slachtoffer liep. De trekker van het jachtgeweer kwam tijdens het lopen tegen een struikgewas aan, waardoor het jachtgeweer afging en het slachtoffer in zijn benen werd geraakt.

Humphrey is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het jachtgeweer is ten behoeve van de strafvordering in beslag genomen.