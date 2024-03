Gemaskerde mannen lossen schoten bij overval op supermarkt

Zes mannen hebben vrijdagavond een gewapende roofoverval gepleegd op een supermarkt aan de Kasbaholoweg in Suriname. Ten tijde van de beroving werden er schoten gelost door de verdachten.

Vernomen wordt dat de mannen hun auto op het terrein van de winkel parkeerden. Een van hen bleef in de auto, terwijl de rest gemaskerd en met vuistvuurwapens de supermarkt rond 22.00u binnenstormden.

De winkelier, die met zijn vrouw en een arbeider in de zaak was, werd meteen onder schot gehouden. Terwijl de kassa ruimte overhoop werd gehaald werd de winkelier onder bedreiging naar de slaapkamer meegenomen. Daar werd ook alles overhoop gehaald en een kluis met een onbekend geldbedrag meegenomen.

Ook een bedrag in Surinaamse dollars, zijnde de dagopbrengst en drie mobiele telefoons werden tijdens de beroving buitgemaakt. Na de beroving verlieten de mannen de plaats snel met een zwart gelakt voertuig waarmee ze de plaats hadden aangedaan.

Tijdens de beroving werd de winkelier op het hoofd geslagen waaraan hij een barstwond overhield. Het slachtoffer werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere medische hulp.

De politie van Uitvlugt was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Op de plaats delict trof de politie twee hulzen aan, die voor onderzoek in beslag is genomen. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.