Vp Brunswijk over 560.000 ha: “Wij willen grote dingen gaan doen”

De milieuactivist en voormalige directeur van Conservation International, John Goedschalk, heeft dinsdag een petitie ingediend bij het Kabinet van de president in Suriname tegen de grootschalige landbouwplannen van de regering, waarbij 560.000 ha bos wordt opengekapt ten behoeve van soja- en maïsteelt.

Vicepresident Ronnie Brunswijk benadrukte woensdag dat zolang het gaat om landbouwproductie, er geen enkel probleem zou moeten zijn.

“Wij willen productie hebben. Als je naar Brazilië gaat dan is het kilometers alleen maar aan mais. Dat moeten we ook in Suriname hebben. Dus het idee om dat te reserveren is goed”, zei de tweede man van het land voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)- vergadering.

Brunswijk verzekerde dat deze 560.000 ha aan bos niet bedoeld is voor speculatie of aan derden te gaan verkopen. Daar zal minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) ook niet aan meewerken.

“Daarom is het gegeven aan een ministerie en niet aan een stichting of NV. Het ministerie weet hoe verantwoord zij moet omgaan met dit vraagstuk. Wij willen grote dingen gaan doen en als het goed uitkomt, laten we dan ook grote arealen planten in Suriname”, aldus de politicus.

Goedschalk vindt het openkappen van deze 560.000 ha aan bos een zinloze vernietiging van de biodiversiteit en het ecosysteem.