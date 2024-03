Veel Surinamers betrokken bij drugsgerelateerde criminaliteit in België

In de Antwerpse haven (België) is ongeveer de helft van de aangehouden drugscriminelen uit Nederland. Onder hen zijn er ook veel mensen uit Suriname, die zich via Nederland in de regio rondom Antwerpen vestigen.

Dat blijkt uit een interview dat het hoofd van het Belgische Openbaar Ministerie had met de Nederlandse krant NRC.

Er zou volgens de topman van het OM sprake zijn van misbruik van visa die de Nederlandse ambassade uitgeeft aan Surinamers.

“Men landt op Schiphol en binnen de kortste keren staat men hier (in België/red.). Het begon met overlast in de publieke ruimte en bij stationsbuurten, maar wij treffen ze nu ook in drugsgerelateerde criminaliteit aan”, zegt het hoofd van het OM tegen de krant.

De Belgische autoriteiten hebben de Nederlandse ambassade erop aangesproken, omdat zij denken dat de ambassade in Suriname een strenger visabeleid zou kunnen voeren.