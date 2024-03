Surinaamse regering en IMF bereiken overeenkomst voor vijfde evaluatie Extended Fund Facility-programma

De Surinaamse regering heeft donderdag 8 maart aangekondigd dat er een positieve overeenkomst is bereikt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor de vijfde evaluatie van het Extended Fund Facility (EFF)-programma. “Deze mijlpaal getuigt van onze toewijding aan economisch herstel en het welzijn van ons volk”, aldus de regering die verder meldt:

“Dankzij onze gedeelde inspanningen met het IMF hebben we niet alleen macro-economische stabiliteit bereikt, maar zijn we ook op weg naar een verwachte economische groei van 3 procent in 2024. We zien een gestage daling van de inflatie en een terugkeer van het vertrouwen van investeerders, wat gunstig is voor ons allen.

Het recent aangenomen conservatieve budget voor 2024 weerspiegelt onze vastberadenheid om fiscale discipline te handhaven en beleidsachteruitgang te vermijden. Onze focus ligt op het versterken van instituties en governance, wat de duurzame basis zal vormen voor een welvarend Suriname.

Een bijzondere vermelding verdient het aspect van sociale bescherming. Onze regering erkent de uitdagingen waarmee sommige van onze burgers worden geconfronteerd, en we zetten ons in voor het beschermen van de meest kwetsbaren. We hebben sociale transfers vergroot, coördineren dit met het geleidelijk afbouwen van subsidies op elektriciteit, en breiden het sociaal vangnet uit om alle in aanmerking komende begunstigden op te nemen. Deze transparante aanpak, met recente publicatie van informatie over de sociale programma’s per district, toont onze toewijding aan fiscal transparency en accountability.

Onze regering staat klaar om de volgende stap te zetten in het hervormingsproces en de belangen van ons volk te beschermen. We hebben de publieke sector hervormd, zijn vooruitgegaan met schuldherstructurering, en werken actief aan het verbeteren van het monetaire beleid en het versterken van de banksector.

In de komende periode zullen we blijven werken aan het voltooien van alle resterende stappen en verder bouwen aan een veerkrachtige economie die alle Surinamers ten goede komt.

Voordelen voor het Surinaamse Volk:

Economische stabiliteit met verwachte groei van 3 procent in 2024.

Dalende inflatie en hersteld vertrouwen van investeerders.

Sociale bescherming uitgebreid met vergrote sociale transfers en transparante publicatie van programma-informatie per district.

De regering gelooft in de kracht van ons volk en samen bouwen we aan een veerkrachtige toekomst. Uw regering staat aan uw zijde, en met vastberadenheid en samenwerking zullen we Suriname laten bloeien.”