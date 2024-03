Heethoofd steekt broer in hoofd en bijt politieagenten bij aanhouding

Een 31-jarige man in Suriname, die vorige week na oneindigheid zijn broer met een mes in het achterhoofd stak, werd afgelopen zaterdag aangehouden.

Tijdens zijn aanhouding heeft de verdachte A.D. politieagenten van Latour gebeten en gekrabd.



Vernomen wordt dat er thuis oneindigheid was ontstaan over een hoge waterrekening. De huisgenoten vond dat A.D. veel water gebruikte, waardoor zijn vader aan het eind van iedere maand een torenhoge rekening kreeg.



Het latere slachtoffer, een broer van de verdachte bemoeide zich ermee en probeerde de gemoederen tot bedaren te brengen. A.D. wilde daar niet van weten en pakte een keukenmes, waarmee hij zijn broer drie keren in het achterhoofd stak. De steekverwonding waren niet van ernstige aard.



Nadat de broer aangifte bij politie Latour had gedaan werd de verdachte zaterdag opgespoord en aangehouden.



Bij zijn aanhouding verzette de verdachte zich hevig. Hij beet de agenten. Alsof dat niet genoeg was heeft hij de agenten ook gekrabd.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is A.D. in verzekering gesteld.