18-jarige man aangehouden voor misbruik meisjes

De politie in Suriname heeft afgelopen week een 18-jarige jongeman op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. Hij wordt ervan verdacht twee meisjes seksueel te hebben misbruikt.

De zaak kwam aan het licht toen een 15-jarig meisje flink aan de tand werd gevoeld, nadat ze moedwillig van school had verzuimd. Het slachtoffer gaf aan dat zij door de verdachte naar een pension werd gebracht en daar seksueel werd misbruikt.

Er werd tegen de verdachte R.M. aangifte gedaan door een tante van het slachtoffer. Gaande het onderzoek kwam er een 16-jarig meisje in beeld, dat ook seksueel zou zijn misbruikt door de jongeman.

Onderzoek zal moeten uitwijzen of er meerdere slachtoffers zijn die door de jongeman zijn misbruikt.

De verdachte werd na te zijn voorgeleid, in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.