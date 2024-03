VIDEO: Woningbrand aan de Gongrijpstraat in Paramaribo

De brandweer in Suriname is zondagavond weer uitgerukt na een melding van brand aan de Gongrijpstraat in Paramaribo.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een woningbrand, waarbij het achterste gedeelte van het huis rond 20.45u in brand stond.

De Surinaamse brandweer was snel op de locatie met vier voertuigen.

Het gaat om een hoogbouw woning opgetrokken uit hout, welke geheel is afgebrand (foto onder). De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Een vrouw die in de woning verbleef kon zich op tijd in veiligheid stellen. Het huis was op het elektriciteitsnet aangesloten en niet tegen brand verzekerd.

De politie van Centrum kwam ter plaatse voor onderzoek.