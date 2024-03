Rusland: ‘Op geen enkele wijze betrokken bij Pan American-schandaal’

Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname, heeft duidelijk laten weten dat hij op geen enkele wijze betrokken was bij het Pan American-schandaal. Dit verklaarde hij donderdagavond in Commewijne voorafgaand aan de discussieavond: ‘De ontwikkeling van Commewijne, Hoe verder.’

Rusland reageerde op uitspraken van Jennifer van Dijk-Silos, die tijdens een radiointerview beweerde dat Rusland, in zijn hoedanigheid als Staatsadviseur, op de hoogte was van het schandaal.

“Laat mij u zeggen dat dat een laffe daad is,” zei de NPS-voorman fel. “Die persoon weet heel goed dat ik op geen enkele wijze betrokken was. Wij van de NPS willen dat er een onderzoek komt. En wie moet hangen, moet hangen.”

Rusland liet zijn gehoor weten dat hij vanuit het kabinet van president Chandrikapersad Santokhi niet werd betrokken en daarop op 27 juli 2022 zijn Staatsadviseursfunctie onmiddellijk neerlegde. Op 15 februari 2023 besloot de NPS unaniem uit de regering te stappen.

Rusland voegde eraan toe dat de NPS op dit moment het alternatief is om dit land op een eerlijke manier te besturen. “Als we beseffen dat de NPS op 25 mei het alternatief is, dan moeten wij als partijgenoten begrijpen dat politieke tegenstanders ons niet met rust zullen laten. Ze zullen constant proberen om de positie van de NPS te verzwakken, maar wij zullen niet opgeven.”

Hij riep eenieder op om niet in te gaan op deze kwaadwillige beschuldigingen van politieke tegenstanders.

De NPS bereidt zich momenteel voor om nauwer en intensiever betrokken te zijn bij het beleid. De positie die de NPS nu inneemt, wordt als zeer positief beschouwd, volgens Rusland. “Overal waar we komen, wordt de naam van de NPS genoemd. Men concludeert dat de NPS nauwer betrokken moet worden. Daarom zetten we ons werk voort en zal de NPS de nodige ondersteuning krijgen om op 25 mei een belangrijke rol te spelen in het bestuur van het land,” aldus de NPS-voorzitter.