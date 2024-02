Man valt dood neer in supermarkt

Een man heeft zondagavond het leven gelaten in een supermarkt aan de Djamoestraat in Suriname.



Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer A.A. (46) rond 20.45 uur plotseling in de winkel neerzeeg. De politie werd ingeschakeld en vervolgens werd een ambulance opgeroepen.



Bij aankomst van het verplegend personeel constateerde zij dat de man reeds het leven had gelaten. De Forensische Opsporing werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor nader onderzoek.

Een arts stelde de dood officieel vast, waarna het ontzielde lichaam is afgevoerd naar het mortuarium. Het vermoeden bestaat dat A.A. door een hartinfarct is overleden.

De politie heeft de zaak in verder onderzoek.