Man verkoopt auto van uitlandige eigenaar als sloopvoertuig

De 35-jarige Charlo S. is vrijdag door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld wegens verduistering van een voertuig.



Vernomen wordt dat de verdachte een auto van het merk Honda Domani onder zijn beheer had. Toen de eigenaar van het voertuig naar de Franse kant was, heeft S. het voertuig zonder toestemming van de eigenaar als sloopvoertuig verkocht.

Toen de eigenaar terug kwam kreeg hij de schrik van zijn leven, toen hij vernam dat zijn auto naar de sloop was gebracht. Hij stapte meteen naar de politie en deed aangifte tegen de verdachte.



In het belang van het onderzoek is Charlo na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.