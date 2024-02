Boldewijn: “Staatsgreep heeft Suriname juist armer gemaakt”

Er is volgens bestuurskundige August Boldewijn nooit sprake geweest van een revolutie in Suriname 44 jaar geleden, op 25 februari 1980. Volgens Boldewijn was dit niets anders dan een staatsgreep.

“Het is gewoon een staatsgreep. Men heeft een staatsgreep gepleegd om aan de macht te komen. En de motieven die men heeft gegeven, is dat de regering corrupt was. Maar daarna hebben we nog corruptere situaties gehad die ons nog dieper de put in hebben gesleept. Er zijn bepaalde mensen rijk geworden die vliegtuigen nu hebben. Ik weet dat Suriname juist armer is geworden”, benadrukt Boldewijn.

Vanavond zullen er wederom kransen worden gelegd bij het monument van de revolutie. Dit jaar zal voor het eerst in de historie zijn dat Desi Bouterse, de leider van de revolutie, niet aanwezig zal zijn. Bouterse werd vorig jaar tot 20 jaar celstraf door het Hof van Justitie veroordeeld voor meervoudige moord en is sinds januari dit jaar ondergedoken.

Voor de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 zijn er volgens de bestuurskundige vliegtuigen en schepen door Suriname opgekocht. Na de staatsgreep in 1980 weet niemand tot nu toe waar deze vliegtuigen zich nu bevinden. Hij vraagt zich daarom af welke rijkdom 25 februari 1980 voor Suriname heeft meegebracht.

“Integendeel is alles ten onder gegaan in de periode van die zogenaamde revolutie”, aldus Boldewijn.

Tijdens het bewind van Bouterse was 25 februari, de dag waarop in 1980 een illegale, gewapende machtsovername in Suriname plaatsvond door militairen, een nationale vrije dag. De huidige Surinaamse regering heeft dat vanaf 2021 afgeschaft.