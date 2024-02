Nurmohamed aan Brunswijk: “Als mensen in een regering zitten moeten ze verantwoordelijkheid nemen”

“Yere noh: Als mensen in een regering zitten moeten ze verantwoordelijkheid nemen. Ik ren niet weg voor problemen. De president rent ook niet weg voor problemen. We lossen problemen op. Dat je me soms hoort zeggen: ‘ik heb geen middelen’. Dat is waar, maar ik ga niet vechten voor die middelen. En wij rennen niet weg voor die problemen. Wij gaan het oplossen. Al moet ik 12.00 ’s avonds komen voor een vergadering. Ik ga komen. Het is onze verantwoordelijk als regering. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid”, zegt minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Hij reageerde vandaag op een persconferentie over de verklaring van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk in de Pan American case.

De vp zei afgelopen woensdag wederom geen enkele bemoeienis met deze zaak te hebben gehad en dat dit project tijdens zijn afwezigheid is goedgekeurd op een regeringsvergadering die onder leiding stond van de president.

Nurmohamed stelt dat het een ieder kan overkomen dat die een dagje niet aanwezig kan zijn op een vergadering waar er bepaalde besluiten zijn genomen. Maar deze persoon heeft dan gewoon pech.

Op de persconferentie gaf de jurist Erwin Mohangoo, die beleidsadviseur is, een korte uiteenzetting van de Public Private Partnership (PPP) met de onderneming Pan American Real Estate NV, die geresulteerd heeft in verkoopwoningen te Paramaribo-Noord voor 36.000 US dollars. Het gaat hier om een woningproject dat ook aan zijn lot was overgelaten door de vorige regering.

In 2021 besloot de huidige regering om dit project toch te adopteren en de gedane investeringen niet verloren te doen gaan. Besloten werd het project uit te breiden van 20 naar 561 sleutelklare woningen middels het aangaan van een PPP. Op 4 september 2021 vond de formele opening van dit project plaats.

Vervolgens werd op 27 juli 2022 een voorstel van OW in de Regeringsvergadering behandeld met een waarde van ongeveer 7.5 miljoen US dollars. In dit voorstel bleek dat het ministerie een onjuiste raming had opgenomen, terwijl ook de samenwerkingsovereenkomst ontbrak.

Op 16 november 2022 diende OW een tweede voorstel in van wederom 7.5 miljoen US dollars. In dit voorstel waren de totale kosten onduidelijk en de samenwerkingsovereenkomst ontbrak nog steeds.

Vervolgens werd op 1 februari 2023 een derde voorstel door OW ingediend van iets meer dan 7.9 miljoen US dollars. Hierin waren de kosten wel duidelijk onderbouwd en de samenwerkingsovereenkomst was ook aanwezig. Alle voorgaande missives zijn toen ingetrokken.

Volgens Nurmohamed is het normaal dat dossiers bij raadsvergaderingen worden ingetrokken. In de praktijk worden zeker 25% van dossiers ingetrokken.

De 7.9 miljoen US dollars is als volgt onderbouwd: 2.74 miljoen USD was bestemd voor de kosten die de ondernemer tussen 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2021 gepleegd heeft voor onderhoud van aangelegde zandwegen. 5.18 miljoen USD voor uitgegraven lozingen, gelegde duikers, leveren en verwerken van zand en basecourse en het asfalteren van totaal 8.2 kilometers wegennet.

Hiernaast zijn er ook kosten gemaakt voor de electravoorziening voor een bedrag van 610.925 USD en SRD 453.195. Voor watervoorziening was dat 376.342,74. Pan America heeft het woningbouwproject geheel voorgefinancierd.

Binnen de PPP heeft de overheid slechts de kosten voor aanleg en onderhoud van het infrastructuur als bijdrage genomen. De conclusie volgens Mohanhgoo is dat de overheid hiermee geen wettelijke regelingen heeft overtreden. Er is ook geen sprake van vervalsing van documenten en benadeling van de staat.

Nurmohamed maakte duidelijk dat hij niet meer zal toestaan dat personen, waaronder nep-journalisten en zogenaamde experts op sociale media, onjuiste informatie gaan verspreiden om zodoende het ministerie in een kwaad daglicht te plaatsen. Er zullen juridische maatregelen tegen deze personen worden getroffen.