OW lost waterproblematiek op met renovatie pompgemalen

De aanpak van wateroverlast in Suriname geniet de nodige aandacht van de regering. Het ministerie van Openbare Werken (OW) is in dit kader landelijk bezig met de rehabilitatie van verschillende pompgemalen. Dit om de problematiek in ons land te verhelpen. Op woensdag 21 februari 2024 heeft minister Riad Nurmohamed van OW samen met zijn technisch team zich georiënteerd in het veld om kennis te nemen van de lopende werkzaamheden.

De bewindsman bezocht onder andere de pompgemalen te Morgenstond, Leonsberg, Jodenbreestraat en Drambrandersgracht. Verder oriënteerde de minister zich te Weg naar Zee en de dijkconstructie Kroonenburg in Commewijne. Voordat de minister startte met zijn veldoriëntatie, hield hij een persstatement te Morgenstond. Daarbij haalde hij aan dat het onderwater lopen van vele gebieden na zware regenval en de grote overstroming in 2022 aanleiding geweest is voor de aanpak van de pompgemalen. Deze aanpak houdt in dat alle pompgemalen, waar nodig, gerenoveerd worden.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden krijgt niet alleen het gebouw, waarin het pompgemaal gehuisvest is, een beurt, maar vindt er ook inspectie en vervanging indien nodig plaats. De minister geeft aan dat de aanpak in Nickerie een goed voorbeeld is. Sinds het veranderen van de pompgemalen en het ontwateringssysteem in de binnenstad van Nickerie, is er geen sprake meer geweest van wateroverlast. Naast het gebouw en de inspectie, wordt er ook gekeken naar de opzet van werkplekken voor medewerkers. Dit op zo’n dusdanige wijze dat bestuurders van de pompgemalen geen geluidsoverlast ondervinden van de machines.

Minister Nurmohamed deelt mee dat indien blijkt dat er gebieden zijn die zonder pompgemalen zitten en de behoefte daartoe aanwezig is, de mogelijkheid bestaat dat er een komt. Echter wordt de rehabilitatie op locatie tot prioriteit gesteld. “Wel zijn wij van plan in de Pararivier een nieuw pompgemaal met klepduikers te plaatsen”, geeft de bewindsman aan.

Om garantie te bieden dat wateroverlast opgelost wordt, worden er ook werkzaamheden uitgevoerd in het Saramaccakanaal. Het verwachte resultaat is dat dit 30% van het water wegneemt. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is er een bedrag van gemiddeld SRD 50 miljoen beschikbaar.