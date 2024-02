Politie onderzoekt sekszaak vijf jongens en meisje in schooltoilet

De politie heeft momenteel een sekszaak in onderzoek, waarbij een 9-jarig meisje heeft verklaard dat zij tijdens de pauze op school seks met vijf jongens heeft gehad in het toilet. Dat meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

Volgens de krant trok de 9-jarige zelf haar kleren voor de jongens uit, omdat zij dergelijke handelingen bij haar moeder had gezien.

Het kind woont niet meer bij haar moeder, maar pleegmoeder. Zij heeft laatsgenoemde verteld over het voorval.

Naar zeggen van het meisje ging zij samen met een vriendin en vijf jongens naar het toilet. De jongens hebben seks met haar gehad in het bijzijn van de vriendin, die geen seksuele handelingen heeft gepleegd.

De 9-jarige liet weten dat de jongens haar gevraagd hadden om naar het toilet te gaan. De leerkrachten en medeleerlingen zouden niets hebben opgemerkt. Het onderzoek duurt voort.