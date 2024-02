Nieuw ontdekte anaconda-soort komt ook in Suriname voor

De bekende Nederlandse bioloog Freek Vonk heeft vandaag bekend gemaakt dat hij samen met veertien internationale collega’s een nieuwe anaconda-soort heeft ontdekt.

Tot nu toe was er één soort anaconda bekend, die in heel het Amazonegebied voorkwam. Het type dat nu is ontdekt, heeft ander DNA en komt alleen voor in het noorden van Zuid-Amerika, waaronder Venezuela, Suriname en Guyana.

Het gaat om een reuzenslang die de Latijnse naam Eunectes akayima heeft gekregen, oftewel de ‘noordelijke groene anaconda’. Het woord ‘akayima’ komt uit verschillende inheemse talen van noordelijk Zuid-Amerika, en betekent ‘grote slang’.

“Ik heb in Suriname heel veel anaconda’s gezien, daar komt de nieuwe soort ook voor. Overigens heb ik een jaar of twaalf geleden in Suriname eens getest hoe het voelt om door een anaconda te worden gewurgd”, aldus Freek tegen Het Parool.

Freek plaatste onderstaand filmpje van een paar jaar geleden, waarin te zien is naast een grote anaconda. “De allergrootste anaconda die ik ooit heb gezien zie je in ’t filmpje, zo dik als een autoband, acht meter lang en ruim 200 kg zwaar – met een kop zo groot als mijn hoofd. Vanuit het volste ontzag en bewondering een ‘monster’!” schreef hij daarbij: