Geen 4-daagse wandelmars dit jaar, wel 2-daags evenement in september

Het bestuur van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS), heeft na zorgvuldige overweging van de huidige sociale en economische situaties in Suriname, een belangrijke beslissing genomen met betrekking tot de planning van de Surinaamse Avondvierdaagse (AVD).

De organisatie heeft laten weten dat er in 2024 geen Avondvierdaagse zal plaatsvinden. In plaats daarvan zal er in september 2024 een alternatief 2-daags evenement georganiseerd worden.

De 60ste editie van de Surinaamse Avondvierdaagse zal daarom volgend jaar plaatsvinden en wel op 23, 24, 25 en 26 april 2025.

“Deze beslissing is genomen met het doel om iedereen ruimschoots de gelegenheid te bieden zich optimaal voor te bereiden op de grootste avondvierdaagse tot nu toe.

Wij geloven dat dit besluit ten goede komt aan alle deelnemers, toeschouwers en de gehele Surinaamse gemeenschap, door een onvergetelijke ervaring te bieden die de eenheid en veerkracht van ons volk viert”, aldus voorzitter Oliveira van de BVSS.

Verdere details hierover zullen later in het jaar gecommuniceerd worden.