Bromfietser op SEH overleden na aanrijding met auto

Een 22-jarige bromfietser in Suriname, is afgelopen nacht overleden nadat hij een paar uur daarvoor was aangereden door een automobilist.

De bromfietser Serano S. was rond 23.15u betrokken bij een aanrijding op de kruising gevormd door de Fred Derby- en de Hoogestraat (nu Dr. Eugene Albert Gesselstraat).

Vernomen wordt dat de 49-jarige automobilist M.T. met zijn auto over de Dr. Eugene Albert Gesselstraat reed. Ter hoogte van voornoemde kruising verleende hij geen voorrang aan de bromfietser die over de Fred Derbystraat reed, met als gevolg de aanrijding. 

Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd met de ambulance vervoerd naar de SEH. Daar kwam hij later in de nacht te overlijden. Zijn lichaam is ter obductie in beslag genomen door de Surinaamse politie.

De automobilist verkeerde ten tijde van de aanrijding niet onder invloed. Hij is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. De politie heeft de zaak in onderzoek.