Tsang: “Junkies wonen in oud-bibliotheekgebouw op terrein OS Geyersvlijt 1”

NDP-parlementariër Stephen Tsang heeft donderdag aandacht in De Nationale Assemblee gevraagd voor de erbarmelijke en gevaarlijke situatie op Openbare School Geyersvlijt (OS Geyersvlijt 1) aan de Baronstraat in Suriname.

“Ik ben uitgenodigd door enkele bezorgde ouders om een kijkje te gaan nemen aan de Baronstraat. Ik ben vanmorgen geweest en het lijkt op een vuilnisbelt op de bermen rondom de school. Grofvuil, bouwafval naast andere troep. Ik heb zelfs een slang tussen het vuil zien kruipen, waar kinderen langs moeten lopen”, zei Tsang tijdens de openbare vergadering.

Na een gesprek met ouders en leerkrachten is volgens de NDP’er gebleken dat de situatie op de school veel erger is. Zo beschikt de school al een jaar lang niet over elektriciteit en al een week niet over water.

“Elektrische kabels, SWM-buizen, de hydrofoor en de buitenkraans worden steeds gestolen. Want er is geen poort en iedereen kan op het erf komen. De telefoon doet het ook niet, waardoor ouders niet naar school kunnen bellen en andersom. Daarnaast zijn er drie wachters, maar niemand heeft ze ooit gezien. Maar ze tekenen wel dagelijks voor presentie. Er zijn niet voldoende schoonmaaksters, dus de leerlingen en leerkrachten doen ook de schoonmaak”, vervolgde de parlementariër.

Volgens Tsang is er vaker aan de bel getrokken en zijn er meerdere brieven naar het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) gestuurd, maar een reactie is steeds uitgebleven. Hij noemde dit een kwalijke zaak en vroeg de regering om onmiddellijk op te treden. Wat de situatie op de school erger maakt is het feit dat een gebouw op het schoolterrein, dat de bibliotheek van de school was, overwoekerd en vervallen is geraakt.

“En junkies wonen erin! Op het schoolterrein. De zinkplaten liggen los op het dak en u moet nu indenken dat het afwaait als de kinderen op het erf zijn. Het gebouw is toegewezen aan een derde, terwijl daar de bib was van de school. Hoe is dat mogelijk? De persoon aan wie het is toegewezen, onderhoud het niet. Ik eis dat dit gebouw onmiddellijk wordt ingetrokken, wordt afgestaan aan de school en weer wordt hersteld voor de bib”, aldus Tsang.