57-jarige goudsmid valt dood neer op werk

Een 57-jarige goudsmid is woensdagmiddag rond 16.30u dood neergevallen op zijn werk aan de Jozef Israëlstraat in Suriname.



Vernomen wordt dat de ondernemer op Valentijnsdag van een stoel in zijn zaak viel. Hij raakte daarbij bewusteloos.

Er werd snel een ambulance ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Bij aankomst constateerde het ambulancepersoneel dat het slachtoffer geen tekenen van leven meer vertoonde.



De politie van Geyersvlijt werd ook ingeschakeld die op haar beurt een uitvaartbedrijf en een arts ingeschakelde. De arts stelde natuurlijke dood vast.

Het lichaam is daarna vervoerd naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.