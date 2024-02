Politie treedt op bij bardancing; uitbater heeft geen vergunning

De Surinaamse politie heeft afgelopen zaterdag in samenwerking met de Economische Controle Dienst (ECD), tijdens handhavingstaken, opgetreden bij een bardancing aan de Atlasstraat (foto).

Tijdens die controle werkzaamheden is gebleken dat de bareigenaar niet beschikt over een vergunning voor het exploiteren van een bardancing. Alle feestactiviteiten verbandhoudende met het instandhouden hiervan, werden onmiddellijk stopgezet meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens KPS zijn die avond ook illegaal ingevoerde alcoholische dranken, sigaretten en lachgas aangetroffen en in beslag genomen.

Volgens bewoners van de buurt waar de bardancing is gevestigd, hebben zij al langer dan een jaar te maken met geluidsoverlast alsook vele gevechten bij de bar. Volgens hen zijn er ook vaak schoten gelost tijdens vechtpartijen.

De districtscommissaris werd in kennis gesteld, echter zonder het gewenst resultaat. Bellen naar de Surinaamse politie was zinloos omdat de sterke arm niet kwam opdagen om op te treden.

Afgelopen zaterdag was er een Valentine Edition georganiseerd en werd er wel een inval gepleegd door de politie. Daarbij werd de opdracht gegeven om de plaats te sluiten. Volgens een buurtbewoner werd hier geen gehoor aan gegeven en was de muziek tweemaal zo hard na het vertrek van de politie.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de uitbater was opgeroepen om woensdag op het bureau te verschijnen, in belang van het onderzoek. Het is vooralsnog onduidelijk of hij als verdachte zal worden aangemerkt. Het onderzoek in deze zaak duur voort.

De politie heeft laten weten dat zij onverkort door zal gaan met deze acties in woonbuurten, waar de buurtbewoners overlast ondervinden van bardancings.