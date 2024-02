Amoksi: “Pg zal middels rechtshulpverzoek informatie opvragen over onderschepte 8.000 kilo cocaïne”

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering gereageerd op de in Spanje onderschepte lading cocaïne van 8.000 kilogram, uit Suriname.

Volgens de bewindsman is er reeds overleg met procureur-generaal Garcia Paragsingh geweest. De pg zal middels een rechtshulpverzoek informatie opvragen en dan in samenwerking met de autoriteiten in Spanje het onderzoek in Suriname laten oppakken.

Er moet volgens de minister ook nagegaan worden hoe deze lading onopgemerkt de Surinaamse haven in Paramaribo heeft kunnen verlaten.

“In de tijd had ik een overlegmoment gecreëerd met al die veiligheidsdiensten daarzo. Ik denk dat ik dat weer zal moeten oppakken, zodat het beleid voor wat betreft de controle op de Jules Sedney haven kan worden aangescherpt.

De mogelijkheid is er ook om heel binnenkort overleg met Europese veiligheids-/politiediensten te voeren en een hechtere samenwerking met ze aan te gaan. Zodat we niet meer met zulke drugsvangsten verrast worden”, aldus de minister.

Volgens de Spaanse autoriteiten is het de eerste keer dat er drugs uit Suriname in Spanje zijn onderschept. Ze noemen de route opmerkelijk en zeggen dat die gekozen is om de detectie van illegale vracht te bemoeilijken.