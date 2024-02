Brutale verdachte in berovingszaak lijnbus Kwattaweg aangehouden

De politie in Suriname heeft afgelopen zondag de verdachte Wendel B. aangehouden en in verzekering gesteld.

B. is een van de twee mannen die op vrijdag 26 januari een 69-jarige vrouw die in een bus stapte aan de Kwattaweg, beroofde van haar halsketting.

Vernomen wordt dat zijn comparant Romano S. afgelopen week door de politie van Latour is aangehouden en in verzekering gesteld.

De twee mannen zaten die bewuste dag op de bromfiets toen de duorijder rond 09.00u afstapte en de vrouw te voet begon te achtervolgen.

Ter hoogte van Suda rotishop wilde de vrouw in een lijnbus stappen. Op dat moment werd haar ketting van achteren weggetrokken door de verdachte, die de bus in was gestapt.

Een passagier schoot de vrouw direct te hulp en raakte met de verdachte in een worsteling (foto). De verdachte zag toch kans zich los te rukken en sprong achter op de bromfiets, waarna de twee in volle vaart wegreden.

De verdachte Wendel B, werd in beeld gebracht en is na 2,5 week aangehouden.