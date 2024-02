Somohardjo: “Sluit je aan bij de grote partijen”

Volgens PL-voorzitter Paul Somohardjo maken alle politieke partijen die minder dan 6.000 stemmen bij de vorige verkiezingen hebben gehaald, geen kans om binnen te komen in 2025.

“Alla den pikin pikin partij, den chotka chotka partij, alle partijen die minder dan 6.000 hebben, hebben geen kans. Ifi yu sten tap den man, dan yu go lasi ten, yu moni, yo lasi alla sani. Dus sluit je aan bij de grote partijen. Partijen waarvan je zeker kunt zijn dat ze zetels gaan halen”, zei de PL-leider bij een recente partijmeeting in het ressort Blauwgrond.

Volgens Somohardjo zijn veel personen zich nog steeds niet bewust van wat precies de recente wijziging van het Kiesstelsel in Suriname inhoudt.

“Zelfs de overheid is nog niet zover. De directeur van Binnenlandse Zaken musu go discussieer over hoe het stembiljet eruit gaat zien. Want er gaan nu 51 DNA-kandidaten erop staan. Belangrijk is dat er een verschil is”, aldus de politicus.

Volgens de partijvoorzitter is het belangrijk dat alle DNA-kandidaten van de samenwerkende ABOP en PL zich niet alleen op één specifiek district concentreren.

“I musu waka mee, je moet sociaal bewogen zijn en je moet overal gaan. Het moet niet zo zijn dat je in Commewijne of Wanica alleen populair bent. Neen! Over heel Suriname. Dat is de vereiste”, aldus de politicus.